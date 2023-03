Radverkehr in Düsseldorf Radweg an der Heinrichstraße bleibt Sanierungsfall

Bereits mehrfach hat die BV den Zustand des Radweges an der Heinrichstraße bemängelt und das aus mehreren Gründen. Der Weg ist für Radfahrer unpraktisch zu erreichen, da er in der Mitte der Straße am Kittelbach entlanggeführt wird. Um zu ihm zu gelangen, muss der Radfahrer Wartezeiten an mehreren Ampeln in Kauf nehmen. Zudem befindet sich der Weg in einem schlechten Zustand, ist eigentlich nur bei trockenem Wetter befahrbar. Denn die unbefestigte Decke verwandelt sich bei Regen in eine matschige und rutschige Fläche. Außerdem wird der Weg, der sich auch noch mit Fußgängern geteilt werden muss, in Richtung Mörsenbroicher Ei immer schmaler und wird an einigen Stellen zudem durch Bäume noch mehr verengt. Radfahrer müssen dort absteigen und mit einem Anhänger oder Lastenrad ist dann dort kein Durchkommen mehr möglich.