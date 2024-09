Neue Ideen für die Großveranstaltung Grüne wollen autofreien Japan-Tag in Düsseldorf

Die Grünen wollen den Japan-Tag erweitern und autofrei gestalten. In der nächsten Sitzung des Stadtrates am 19. September will die Fraktion beantragen, dass die Stadt mit der Veranstaltungstochter D-Live sowie der Rheinbahn ein Konzept entwickelt. So will man der „immer weiter wachsenden Zahl von Besuchern“ gerecht werden.