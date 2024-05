Bahnen und Busse in Düsseldorf So fährt die Rheinbahn am Japan-Tag

Wenn am Wochenende Hunderttausende Besucher zum Japan-Tag in Düsseldorf sind, werden viele Busse und Bahnen der Rheinbahn länger, häufiger und mit größeren Fahrzeugen unterwegs sein. So sollen Besucher bis spät in die Nacht besser in die Innenstadt und wieder nach Hause gelangen. Das erweiterte Angebot der Rheinbahn im Überblick: