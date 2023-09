Zugverkehr in den Herbstferien Überblick über massive Einschränkungen für Reisende in NRW

Service | Düsseldorf · Bahnreisende auch in Düsseldorf müssen sich in den Herbstferien auf massive Einschränkungen einstellen. In Duisburg wird eine Brücke abgerissen. Die Folge: Viele Züge fallen aus, am Flughafen hält in der Zeit kein einziger Fernzug. Der Überblick.

Auch der Bahnhof am Düsseldorfer Flughafen ist massiv von den Sperrungen betroffen. (Archiv) Foto: dpa/dpa, rwe

Die Bahn stoppt in den NRW-Herbstferien erneut fast den kompletten Zugverkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland. Das hat auch massive Auswirkungen für Bahnreisende in Düsseldorf. Hintergrund ist eines der größten Verkehrsprojekte in NRW: Am Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg soll eine Brücke der A3 abgerissen werden, die über acht Gleise führt. Gleichzeitig will die Bahn rund um Duisburg die Strecke modernisieren. Bahnreisende müssen dadurch ab Ende September zwei Wochen lang zwischen Essen, Duisburg, Oberhausen und Düsseldorf auf Ersatzbusse ausweichen. Fernzüge werden umgeleitet. Verkehrsknotenpunkt Kaiserberg Am Kreuz Kaiserberg kommt so viel Verkehr zusammen wie kaum irgendwo sonst im Ruhrgebiet - auf der Straße, der Schiene und im Wasser: 130.000 Fahrzeuge haben den Knoten von A3 und A40 laut Autobahn GmbH zuletzt pro Tag genutzt - Tendenz steigend. Das Kreuz aus den 1960er-Jahren ist ein neuralgischer Staupunkt und wird derzeit aufwendig modernisiert. In den Herbstferien soll eine Brücke der A3 abgerissen werden. Doch genau darunter fahren die Züge auf den beiden für das Ruhrgebiet wichtigen Ost-West-Verbindungen zwischen Duisburg und Dortmund. Auch ein für die Schifffahrt wichtiger Nebenkanal der Ruhr und mehrere kleinere Straßen verlaufen in dem Bereich. Zwischen Duisburg und Düsseldorf fährt nur die S1 In den Herbstferien vom 29. September (21 Uhr) bis zum 13. Oktober (21 Uhr) sperrt die Bahn deshalb zahlreiche Strecken rund um Duisburg. Zwischen Duisburg und Mülheim an der Ruhr fallen alle Züge aus, ebenso zwischen Duisburg und Oberhausen. Zwischen Duisburg und Düsseldorf fährt nur die S1 - alle anderen Nah- und Fernzüge fahren nicht. Das betrifft im Regionalverkehr die Linien RE1 (RRX), RE2, RE3, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE11 (RRX), RE19, RE42, RE44, RB32, RB33, RB35 sowie die S-Bahn-Linie S1 (Teilausfall zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg). Für Reisende werde es Ersatzbusse auf zwei Linien geben, teilte die Bahn mit. Auf der Linie SEV O fahren die Busse tagsüber alle zehn Minuten von Oberhausen über Duisburg nach Düsseldorf. Auf der Linie SEV E fahren Busse alle zehn Minuten zwischen Essen, Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Düsseldorf. Im Fernverkehr plant die Bahn, die meisten Züge um das westliche Ruhrgebiet herumzuleiten. So sollen ICEs und ICs ab Dortmund über Wuppertal fahren. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf Flughafen hält dadurch während der Herbstferien kein einziger Fernzug. In Düsseldorf, Essen und Bochum sollen zumindest einige ICEs und ICs halten. Wer wissen will, wie man trotz der Zugausfälle und Umleitungen ans Ziel kommt, dem empfiehlt die Bahn die digitale Fahrplanauskunft. Im Moment seien die Änderungen dort aber nur für die Fernzüge hinterlegt. Bis auch alle Ausfälle und Umleitungen bei Regionalzügen eingepflegt seien, werde es voraussichtlich bis zur ersten Septemberwoche dauern, sagte ein Bahnsprecher. Wegen Bauarbeiten hatte die Bahn zuletzt in den Osterferien schon einmal zahlreiche wichtige Verbindungen im westlichen Ruhrgebiet zwei Wochen lang gesperrt. Der Abriss der A3-Brücke im Autobahnkreuz Kaiserberg wird auch für den Straßenverkehr Folgen haben. Wie genau Autos und Lastwagen dann umgeleitet werden, will die Autobahn Gesellschaft aber erst in den nächsten Wochen mitteilen. Bislang gibt es dort je eine Brücke pro Fahrtrichtung. Wenn eine der beiden Brücken abgerissen wird, werde der gesamte Verkehr voraussichtlich auf verengten Fahrspuren in beide Richtungen über die verbleibende Brücke gelenkt, sagte ein Sprecher. Die Auswirkungen im schnellen Überblick: Fernverkehr Viele Züge werden ab Dortmund via Wuppertal nach Düsseldorf bzw. Köln (teilweise mit Halt in Solingen) umgeleitet. Die Fahrzeiten verlängern sich hierdurch teilweise um 20-40 Minuten. Das führt zu veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Die Fernverkehrsbahnhöfe in Duisburg, Oberhausen, Mülheim (Ruhr) und Düsseldorf Flughafen werden nicht angefahren.

Für die Städte Düsseldorf, Essen und Bochum gibt es ein reduziertes Fernverkehrsangebot. Nahverkehr Im Regional- und S-Bahnverkehr können auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen Hbf, und Duisburg Hbf keine Züge fahren.

Erhebliche Einschränkungen gibt es auch zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf.

Bei allen Regionallinien, die auf den betroffenen Streckenabschnitten fahren, kommt es zu Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren.

Betroffen sind die Linien RE1 (RRX), RE2, RE3, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE11 (RRX), RE19, RE42, RE44, RB32, RB33, RB35 sowie im S-Bahn-Verkehr die Linie S1. Ersatzverkehr mit Schnellbussen von Essen und Oberhausen nach Düsseldorf (Oberhausen-Sterkrade) – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle zehn Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten)

Essen Hbf – Mülheim (Ruhr) Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle zehn Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten)

Daraus ergibt sich zwischen Duisburg Hbf, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf ein Ersatzverkehr mit Bussen im Fünf-Minuten-Takt. Weitere Auswirkungen Reisenden zum Düsseldorfer Flughafen stehen weiterhin die S-Bahnen der Linien S1 und S11 zur Verfügung. Die Regional- und Fernverkehrszüge können den Düsseldorfer Flughafen während der Bauzeit nicht anfahren.

Reisende von Essen nach Düsseldorf können die ebenfalls nach Fahrplan fahrende S 6 nutzen. Bis zu 30 zusätzliche Mitarbeiter beraten Fahrgäste in den ersten Tagen der Sperrung an den Bahnhöfen in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Essen Hbf, Mülheim Hbf und Oberhausen Hbf.

