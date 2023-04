Verkehr in Düsseldorf Wie die Bahn die Anzeigen am Hauptbahnhof verbessern will

Die Bahn hat am Dienstag mit der Modernisierung der Zuganzeigen im Hauptbahnhof begonnen. Wie der Konzern mitteilt, sollen insgesamt 68 Monitore ausgetauscht werden, sowohl in der Unterführung als auch an den Bahnsteigen. Mit Einschränkungen für Reisende sollen die Arbeiten nicht einhergehen. Ergebnis der Investition für rund zwei Millionen Euro soll unter anderem eine bessere Lesbarkeit der dargestellten Informationen sein.