Sperrungen, Umleitungen, Ersatzverkehr Das müssen Bahnfahrende zu den Gleisarbeiten in Düsseldorf-Wersten wissen

Die Bahnen enden in Richtung Holthausen bereits an der Haltestelle „Kaiserslauterner Straße“ und fahren zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Kaiserslauterner Straße“ und „Holthausen“ sind Busse im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den bestehenden Stadtbahn-Haltestellen oder einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.