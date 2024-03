35-stündiger Ausstand Diese Bahnen fahren in Düsseldorf trotz GDL-Streiks

Wegen des bundesweiten Lokführerstreiks müssen Reisende und Pendler auch in Düsseldorf in den nächsten Tagen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auf vielen Strecken in NRW fallen ab Donnerstagmorgen (2 Uhr) zahlreiche Züge und S-Bahnen aus. Der Streik, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hat, soll bis Freitag (13 Uhr) dauern. Der Deutschen Bahn zufolge kann es aber schon ab Mittwochabend und den gesamten Freitag zu Einschränkungen kommen.