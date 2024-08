Grüße von der Kö d‘Azur Große Werbekampagne mit Düsseldorf als Hauptdarsteller

Besondere Orte in Düsseldorf werden in den dargestellten Szenen aufgegriffen. Düsseldorf wird etwa bei einem Sonnenuntergang am Rhein zur „Kö d’Azur“. Auf dem Weg zu einem traumhaften Meeresstrand heißt es mit einem Augenzwinkern: „Fast wie Lörick.“ Auch das Fortuna-Büdchen spielt eine Rolle sowie der Carlsplatz, der für einen Kalauer herhalten muss. Denn zu sehen ist in einem Flugzeug ein Junge auf seinem Sitz, also „Carls Platz“.