Mobiltät in Düsseldorf Flughafen Düsseldorf kooperiert als erster Airport mit Uber

Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber, hebt die Bedeutung des neuen Angebots mit Blick auf die internationalen Reisenden hervor. „Unsere Kunden schätzen, dass sie die Uber-App global, also sowohl in Düsseldorf aber auch zum Beispiel in Lissabon und New York nutzen können.“ Man sei bereits an 600 Flughäfen weltweit verfügbar und werde daran arbeiten, „innovative Lösungen an deutschen Flughäfen umzusetzen“.