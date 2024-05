Unterwegs in Düsseldorf EM-Sonderbahn mit Rheinbahn-Mitarbeitenden

Fünf Spiele der Euro 2024 werden in Düsseldorf ausgetragen, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale. Bei den Gruppenspielen treten unter anderem Österreich, Frankreich und Spanien in der Landeshauptstadt an. Die Stadt hat als Motto für das Fußballfest „Everbody’s Heimspiel“ ausgewählt. Das Turnier beginnt am 14. Juni in München.