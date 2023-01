Radverkehr in Düsseldorf Engstelle am Radweg bleibt problematisch

Da seitdem keine weiteren Pläne der Bezirksvertretung vorgestellt wurden, hat Dorprigter nun erneut eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, um den aktuellen Sachstand zu erfahren. Straßen NRW teilte daraufhin mit, dass die Planungen erst gerade begonnen haben. „Es könne aber zum jetzigen Zeitpunkt schon abgeschätzt werden, dass die Eingriffe in den angrenzenden geschützten Waldbereich intensiv mit den Naturschutzbehörden abzustimmen seien. Eine kurzfristige Umsetzung der Verbesserung der Radwegesituation an dieser Stelle könne daher nicht in Aussicht gestellt werden“, übermittelte die Verwaltung. Straßen NRW, sei aber bestrebt, die Planung kontinuierlich voranzutreiben, um die Radweglücke an der L422 zu schließen.