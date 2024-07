Mobilität bei der EM in Düsseldorf E-Scooter-Flotte düst zur Arena

Zu Euro-Spielen in der Arena reisen die meisten Zuschauer nicht mit dem Auto, sondern mit dem öffentlichen Nahverkehr oder anderen Alternativen an. Gute Nutzerzahlen gibt es auch bei den E-Scootern. Das zeigen Zahlen von Voi und auch der Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD). Kostenpflichtiger Inhalt Die anfangs so unbeliebten Roller erweisen sich, seitdem die Pflicht-Abstellzonen eingerichtet worden sind, als guter Baustein im Mix urbaner Mobilität.