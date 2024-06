Auch Shuttle-Busse in Düsseldorf im Einsatz So fährt die Rheinbahn während der Fußball-EM

Im Rahmen der 21-Uhr-Partien am Montag, 17. Juni, und Montag, 24. Juni, fahren die Straßenbahnlinien 701, 705 und 706 bis 0.45 Uhr im 15-Minuten-Takt. Wenn in der Woche um 21 Uhr außerhalb der Landeshauptstadt die Fußballteams gegeneinander antreten, fahren die Busse und Bahnen so lange und so oft wie am Wochenende, damit die Besucher nach den Public Viewings sicher wieder nach Hause kommen, so das Unternehmen.