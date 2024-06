Fußball-Großevent in Düsseldorf Zahlreiche Straßensperrungen und Umleitungen während der EM

An der Cecilienallee und Rotterdamer Straße können Zweiradfahrende die gewohnten Wege während der gesamten Euro 2024 nutzen. Aufgrund einer veränderten Verkehrsführung um die Arena an den Spieltagen können Fahrräder und E-Scooter jedoch nicht direkt an der Arena abgestellt werden. Am Rheinbad - nördlich der Arena - wurde eine Abstellmöglichkeit eingerichtet, genauso wie eine an der Rotterdamer Straße in Höhe des Hotels Schnellenburg. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.