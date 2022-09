Zum Energiesparen : Eisbahn auf der Kö experimentiert mit Kunststoff statt Eis

Betreiber Oscar Bruch will auf 250 Quadratmetern seiner Eisbahn mit Kunststoff arbeiten. RP-Foto: A. Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Schausteller Oscar Bruch will auf einem Teil der Fläche seiner Winterwelt an der Kö in Düsseldorf einen neuen Kunststoffbelagelag testen und dadurch Energie einsparen. Die Eisbahnen stehen wegen der Energiekrise unter Druck.