Verkehr in Düsseldorf Der Bus, der niemals kommt

Es soll ja Düsseldorfer geben, die leben am Stadtrand und haben nur bedingt das Verlangen, mehrmals in der Woche die Innenstadt anzusteuern. Die Menschen in Hubbelrath und Knittkuhl gehören zweifelsohne dazu, und das hat einen guten Grund: Die B7 als Zugangsstraße nach Düsseldorf ist ständig verstopft, auch mit dem Bus steht man dauernd im Stau.