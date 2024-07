Sharing in Düsseldorf Zweite Mobilitätsstation in Flingern ist eröffnet

Rund um das Thema neue Mobilität gibt es viele Möglichkeiten, von denen sich in Flingern immer mehr entdecken lassen. Das Angebot von Parkplätzen mit Ladeinfrastruktur für E-Autos expandiert, man sieht auch immer mehr Autos von Free-Floating-Anbietern wie Miles. Wer an Cranach-, Acker- oder Lindenstraße wohnt, hat im nahen Umfeld mittlerweile fünf Adressen, wo er Autos des Anbieters Cambio finden kann, der auf Stationen basiertes Car-Sharing anbietet: an der Liebfrauenkirche an der Degerstraße, an der Platanen- und der Goethestraße sowie seit Dezember an der städtischen Mobilitätsstation am Hermannplatz. Davon gibt es nun eine zweite: an der Engerstraße.