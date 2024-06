Mobilität in Düsseldorf Wo die nächsten Mobilitätsstationen entstehen

Bis 2035 will die Stadt 100 Mobilitätsstationen in Düsseldorf realisieren. Zehn verschiedene Standorte im Stadtgebiet, wie etwa am Bachplätzchen oder dem Kirchplatz, gibt es bereits. Zuletzt beschloss die Bezirksvertretung 3 die Errichtung zwei weiterer Standorte, an denen unterschiedliche Mobilitätsangebote wie Bike- und Carsharing sowie hochwertige Fahrradparkstände doer auch Lastenradautomaten gebündelt werden sollen. Gebaut werden sollen diese am Hammer S-Bahnhof sowie auf dem Fürstenplatz.