Trend in Düsseldorf Zahl der Autos wächst stärker als die Bevölkerung

Die Zahl der Autos ist im Jahr 2023 in Düsseldorf deutlich stärker gewachsen als die Bevölkerung. Mit einem Plus von 2957 zugelassenen Pkw sind es nun insgesamt 324.497. Die Zahl der Düsseldorfer stieg dagegen nur um 2464 auf 655.717. So zeigt sich zudem, dass der prozentuale Anstieg mehr als doppelt so stark ausfällt (0,4 Prozent stehen 0,9 Prozent gegenüber).