Als erste Stadt in Deutschland Düsseldorf will E-Scooter in der Altstadt ausbremsen

Düsseldorf · Die „Slow Speed Zone“ in der Düsseldorfer Altstadt ist als Verkehrsversuch geplant. Dafür soll eine Ausnahmegenehmigung in Berlin besorgt werden. Außerdem soll es die Pflicht-Rückgabestellen für die Scooter jetzt in jedem Stadtbezirk geben.

10.01.2024 , 16:24 Uhr

E-Scooter an der Mühlenstraße. In der Altstadt sollen die Roller bald langsamer unterwegs sein. In diesem Jahr soll dazu ein Verkehrsversuch starten. Foto: Wolfgang Harste