Verkehrswende in Düsseldorf Wie die Politik zu höheren Parkgebühren steht

Obwohl die Gebühren für Kurzzeitparkplätze im öffentlichen Raum stark steigen sollen, wird diese Entscheidung wohl von einer sehr breiten politischen Mehrheit getragen werden. Entschieden wird zwar erst im Stadtrat am 2. Februar, die Wortbeiträge im Verkehrsausschuss am Mittwochabend enthielten jedoch deutlich mehr Zuspruch als Kritik am Vorschlag der Verwaltung.