Verkehrschaos in Düsseldorf Wie die Mühlenstraße in der Altstadt autofrei werden soll

Der Rückstau von Taxis vom Stand am Burgplatz und zahlreiche auswärtige Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz haben aber immer wieder zu Staus geführt. Stadt und Polizei haben die Mühlenstraße darum in einem Verkehrsversuch manuell abgesperrt, was aber einen hohen Personaleinsatz bedeutet. Zudem wurden die Schilder „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ offenbar von vielen Fahrern ignoriert, unter anderem von Autoposern.