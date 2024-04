Ausbauprojekt der Bahngleise in Düsseldorf 1,5 Milliarden Euro-Projekt – Bauarbeiten für den RRX haben begonnen

Der Ausbau für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn in NRW schreitet auch in Düsseldorf voran. Hat das Mammutprojekt Rhein-Ruhr-Express (RRX) zuletzt immer wieder neue Planungsphasen erreicht, wird inzwischen auch konkret gebaut. Nach bereits im vergangenen Jahr gestarteten Kampfmittelsondierungen im Zentrum der Stadt, rollen jetzt erste Bagger, um einen alten Bahnsteig in Kalkum abzureißen.