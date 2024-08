Negativrekord mit 122 Stundenkilometern 45.000 Raser in fünf Monaten im Kö-Bogen-Tunnel

In 184 Fällen wurde ein Fahrverbot angeordnet (ab 81 km/h, für Wiederholungstäter schon ab 75). Der Negativrekord liegt laut Stadt bei „lebensgefährlichen“ 122 Stundenkilometern. Diesen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.