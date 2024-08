S-Bahnen fallen wegen Bauarbeiten aus Wo in Düsseldorf Busse statt S-Bahnen fahren

S6 Vor allem am Wochenende müssen sich Fahrgäste aufgrund von Gleisbauarbeiten umstellen. Von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, fährt die Bahn zwischen Hauptbahnhof und Langenfeld nicht mehr. Nur mit Bussen geht es zu den Haltestellen Volksgarten, Oberbilk, Eller Süd, Reisholz, Benrath, Garath und Hellerhof. Das wird auch im Laufe der Woche danach der Fall sein: In der Nacht von Donnerstag, 15., auf den 16. August zwischen Uhr und 5 Uhr sowie in der Nacht vom 16. auf den 17. August zwischen 22 Uhr und 5 Uhr.