Schulwegsicherheit in Düsseldorf „Das sind unfassbar gefährliche Szenen“

Das Thema sichere Schulwege beschäftigt schon mehrere Jahre die Schulgemeinschaft der Kartause-Hain-Grundschule. „Besonders die Situation am Eingang der Schule an der Ecke Ahornallee/Unterrather Straße ist unbefriedigend“, sagt Schulleitung Tanja Boots. Das Tor ist sehr eng und so kommt es dort zu Drängeleien.