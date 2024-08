Vom Reisen auf dem Rhein Der Traum von Wasserbussen in Düsseldorf – noch immer möglich?

Zu diesem Ergebnis kam dann Ende des vergangenen Jahres auch die genannte Machbarkeitsstudie. Sie hatte drei Varianten untersucht – etwa eine Linie von Leverkusen bis Duisburg mit Haltepunkten an 25 Anlegern, in Düsseldorf, in Kaiserswerth, an der Messe, der Theodor-Heuss-Brücke, in Oberkassel, Altstadt, Landtag, Volmerswerth und Benrath. Fahrzeit: alle 30 Minuten. Als weitere Varianten waren ein Streckenabschnitt mit einer Schnelllinie in Kombination mit Zubringern sowie nur das kurze Stück zwischen Stürzelberg, Benrath und Zons untersucht worden. Die Idee war, das neue Angebot in das bestehende Liniennetz zu integrieren, samt der bestehenden Tarifstrukturen.