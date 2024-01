Verkehrsstatistik in Düsseldorf Viel weniger Raser an städtischen Blitzern

Mittlerweile gibt es in Düsseldorf 55 Carsharing-Stationen und zehn Mobilitätsstationen. Mit 650 Ladesäulen liegt die Stadt an der Spitze in NRW. Auf Parkplätzen für elektrisch betriebene Fahrzeuge wurden 6355 Fahrzeuge (Vorjahr: 2338) kostenpflichtig verwarnt und 1034 Autos abgeschleppt. Der deutliche Anstieg ist dem Ausbau der E-Ladesäulen-Infrastruktur geschuldet und der damit einhergehenden Intensivierung der Kontrollen.