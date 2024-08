Digitale Plattform für Mobilität Düsseldorf vernetzt Mobilitätsdienste auf einer App

Düsseldorf · Die Stadt arbeitet mit Rheinbahn und CMD daran, ein ganzheitliches System für Mobilität in Düsseldorf zu schaffen. Eine wichtige Rolle dabei spielt die „redy“-App. Was so möglich werden soll.

08.08.2024 , 15:20 Uhr

Rolf Neumann, kaufmännischer Geschäftsführer der CMD, an einer Fahrradgarage. Foto: Bretz, Andreas (abr)