Diskussion um Nahverkehr in Düsseldorf Mehr Zugausfälle durch Personalmangel

„Bahnverkehr in der Region – heute und in Zukunft“ lautete der Titel einer Info-Veranstaltung, die der Düsseldorfer Regionalverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) im Vorfeld zu seinem Jahrestreffen im Bürgerhaus Bilk organisiert hat. Der Club versteht sich als Lobby für eine umweltverträgliche Mobilität in Zeiten Verkehrswende und hatte als Referenten den Abteilungsleiter des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), Georg Seifert, gewinnen können.