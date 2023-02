Vandalismus in Düsseldorf Auto zerkratzt, Reifen zerstochen – weil man korrekt geparkt hat

Für Michael (Name der Redaktion bekannt) ist der Weg zu seinem Fahrzeug nicht angenehm, denn der Unterrather weiß nie, was ihn erwartet. So wurde in den letzten Monaten sein Auto mehrfach zerkratzt, mit Eiern beworfen, angefahren und Michael selber wurde immer wieder übel beschimpft. Erst vor zwei Wochen wurde ihm auch noch ein Reifen zerstochen. Der Grund für diese Attacken: Michael parkt korrekt und zwar auf der Fahrbahn der Straße Am Röttchen.