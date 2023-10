Verkehr in Düsseldorf Lösung für Rad-Streit ist endlich in Sicht

Düsseldorf · Seit sechs Jahren beschweren sich Anwohner in an der Neusser Straße in Düsseldorf-Unterbilk über Radfahrer auf dem viel zu schmalen Gehweg. Jetzt zeichnet sich endlich ein einvernehmlicher Kompromiss ab. Wie der aussehen soll.

17.10.2023, 10:06 Uhr

Obwohl der Gehweg auf der Neusser Straße sehr schmal ist und durch die Baustelle zusätzlich eingeengt wurde, müssen sich Fußgänger und Radfahrer den zur Verfügung stehenden Platz aktuell noch teilen. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Der Streit schwelt nun schon seit gut sechs Jahren, hat schon den Beschwerdeausschuss der Stadt und den Petitionsausschuss des Landes beschäftigt, doch lange Zeit schien keine Bewegung in die Sache zu kommen: An der Neusser Straße beschweren sich Anwohner darüber, dass es Radfahrern gestattet ist, auf dem schmalen Gehweg von der Bilker Kirche bis zur Ernst-Gnoß-Straße zu fahren.