Verkehr in Düsseldorf Ungewöhnliches Verkehrsschild in der Stadt aufgestellt

Düsseldorf · Wer in der Düsseldorfer Innenstadt auf der Heinrich-Heine-Allee der neuen Umleitung in Richtung Kö folgt, kann dort ein neues und ungewöhnliches Verkehrsschild entdecken. Was es damit auf sich hat - und was es kostet, wenn man es missachtet.

10.02.2023, 13:21 Uhr

Das neue Verkehrsschild steht an der Theodor-Körner-Straße. Foto: Wolfgang Harste

Seit Ende Januar ist die Kasernenstraße in der Düsseldorfer Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Autos werden an der Heinrich-Heine-Allee spätestens an der Theodor-Körner-Straße umgeleitet. Und genau dort, vor dem Breidenbacher Hof, ist jetzt ein ungewöhnliches Verkehrsschild platziert worden. Passanten und Autofahrer fragen sich: Was hat es zu bedeuten? Es handelt sich um eine bislang kaum gesehene Variante des Überholverbots: Das runde Schild mit dem roten Rand, darin auf der linken Seite ein rotes Auto, rechts oben ein Fahrrad, darunter ein Strich und dann ein Motorrad oder Motorroller. Tatsächlich wurde das Schild mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2021 eingeführt, unter der offiziellen Bezeichnung Verkehrszeichen 277.1. Die genaue Beschreibung lautet im Amtsdeutsch: Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträdern mit Beiwagen. Autofahrer dürfen hier also weder einspurige (Fahrräder, Roller und Motorräder) noch mehrspurige (Autos, Motorräder mit Beiwagen) Fahrzeuge überholen. Andersherum gilt das nicht, Fahrräder, Roller und Motorräder dürfen durchaus links vorbeifahren. Das Überholverbot endet erst, wenn es durch ein entsprechendes Schild aufgehoben wird. Wer das Überholverbot missachtet, muss mit 70 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

