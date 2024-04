Arbeiten zwischen Düsseldorf und Duisburg Wochenlange Einschränkungen für Bahnreisende

Die Züge werden in der Zeit vom 12. April ab 21 Uhr bis 26. April um 21 Uhr von Düsseldorf Hauptbahnhof bis Oberhausen-Sterkrade ohne Halt umgeleitet. Die Halte Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hauptbahnhof und Oberhausen Hauptbahnhof entfallen. In Fahrtrichtung Düsseldorf verkehren die Züge mit Halt in Oberhausen Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof, es entfällt nur der Halt Düsseldorf Flughafen.