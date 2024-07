Verkehrsführung in Düsseldorf U-Turn für Busse auf der Heinrich-Heine-Allee

Die Heinrich-Heine-Allee erhält auf Höhe des Ratinger Tors einen U-Turn für Busse. Hintergrund: Die Linien 782, 780 und 785 müssen bisher einen weiten Bogen über die Maximilian-Weyhe-Allee und durch den Kö-Bögen-Tunnel fahren, um in Richtung Süden zu gelangen. Mit dem Bau einer Wendemöglichkeit am Ratinger Tor würde das nicht nur wegfallen, die Haltestelle könnte dann auch quasi direkt vor das Rheinbahn-Kundencenter an der Heinrich-Heine-Allee verlegt werden. Nicht zuletzt werden so rund 500 Meter eingespart.