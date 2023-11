Verkehrswende in Düsseldorf Test auf der Luegallee wird verlängert

Der Test für eine neue Verkehrsführung auf der Luegallee wird verlängert. Wie die Stadt in einer Informationsvorlage für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch mitteilt, soll das Ergebnis im Februar präsentiert werden. Ursprünglich sollte die Versuchsphase sechs Monate dauern und damit nach dem Start in der zweiten Juniwoche im Januar zu Ende gehen. Jetzt sollen die neuen Vorgaben für den Verkehr ein wenig länger aufrecht erhalten bleiben.