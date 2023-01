Verkehr in Düsseldorf Südbrücke für mehrere Tage teilweise gesperrt

Auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke - auch Südbrücke genannt - zwischen Düsseldorf und Neuss muss wegen eines kurzfristig festgestellten Defekts an der Brücke ab sofort die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt werden. Das teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Dabei handelt es sich demnach um eine zwingend erforderliche, verkehrssichernde Reparatur.