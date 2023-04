Fahrten zur Uni Düsseldorf Studierende feiern Erfolg über Verbesserung bei U79

An der Heinrich-Heine-Universität ist die Freude und Dankbarkeit bei den Studierenden groß: Die Bahnen der U79 fahren nun auch in den letzten drei Semesterwochen im Zehn-Minuten-Takt zur Uni Düsseldorf. Wegen der frühen Sommerferien war das eigentlich nicht vorgesehen, in den letzten drei Wochen sollten die Bahnen nur noch im 20-Minuten-Takt fahren.