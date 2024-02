Verkehr in Düsseldorf Streik legt Rheinbahn für zwei Tage lahm

Düsseldorf · Tausende Menschen in Düsseldorf müssen sich am Donnerstag und am Freitag eine Alternative für den Weg zur Arbeit oder zur Schule suchen. Verdi hat einen zweitägigen Warnstreik im kommunalen Nahverkehr begonnen, von dem auch die Rheinbahn betroffen ist.

29.02.2024 , 11:45 Uhr

Donnerstag und Freitag wird die Rheinbahn bestreikt. Foto: dpa/Oliver Berg

In Düsseldorf bleiben seit dem frühen Donnerstagmorgen wegen eines zweitägigen Warnstreiks Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots. Nur ein kleiner Teil der Linienbusse, der von privaten Subunternehmen betrieben wird, fährt. Zu den Arbeitsniederlegungen hat die Gewerkschaft Verdi NRW aufgerufen. Laut Polizei hat sich der Verkehr am Morgen vereinzelt in der Stadt gestaut, da viele Pendler auf das Auto umgestiegen seien. Zu einer erhöhten Zahl von Unfällen ist es aber offenbar nicht gekommen. Der zweitägige Warnstreik habe planmäßig mit dem Schichtbeginn am frühen Morgen begonnen, sagte Dirk Seibel vom Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. Die Streikbeteiligung der Beschäftigten sei erneut hoch. Die Straßenbahnen und U-Bahnen führen nicht. Wie bei vorherigen Streiks versucht die Rheinbahn einige Buslinien zu bedienen. Diese Linien fahren voraussichtlich nach Fahrplan: Linie O5 Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S Linie O6 Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O14 (Taxibus mit Anmeldung) Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S Linie O19 (Taxibus mit Anmeldung) Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße Linie SB51 Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf Linie 722 Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee Linie 730 Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz Linie 746 Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S – Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770 Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Linie 771 Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte Linie 782 Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf Linie 785 Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S Linie 831 Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer Linie 834 Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf. Hintergrund der erneuten Warnstreiks in NRW sind Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in kommunalen Verkehrsbetrieben. Zwei Verhandlungsrunden zum sogenannten Manteltarifvertrag sind bislang ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 11. und 12. März vereinbart. Verdi fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um die Beschäftigten zu entlasten und die Berufe attraktiver zu gestalten. Es herrsche ein dramatischer Arbeitskräftemangel. Täglich fielen in allen Tarifbereichen Busse und Bahnen aus, weil es nicht genug Personal gebe. Verdi hat nahezu bundesweit eine Warnstreikwelle im Nahverkehr begonnen. Der Arbeitgeberverband KAV NRW hat in dem Tarifkonflikt auf Landesebene auf einen engen Finanzspielraum und darauf verwiesen, dass die Gehälter zum 1. März wie vor längerer Zeit vereinbart deutlich steigen. Zusätzliche freie Tage würden bei dem Fahrermangel dazu führen, dass die dann noch vorhandenen Fahrer mehr belastet würden. Der Verband zeigte sich optimistisch, in der dritten Tarifrunde ein „Gesamtpaket“ vereinbaren zu können.

