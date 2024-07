Straßensperrung in Düsseldorf Straßensperrung wegen Gleisbauarbeiten in Bilk

Für den Rad- und Autoverkehr werden Umleitungsstrecken ausgeschildert. Für die Rheinbahnlinie U71 sind Busse als Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen „Bilk S“ und „Hellriegelstraße“ im Einsatz. Für die Busse wird die Haltestelle „Aachener Platz“ auf die Aachener Straße vor die Hausnummer 221 verlegt. Die Haltestelle „Südring“ wird an die Haltestelle „Zonser Straße“ der Buslinie 726 in Richtung Maxplatz und die Haltestelle „Suitbertusstraße“ an die Haltestelle „Karolingerstraße“ der Buslinie 835 in Richtung Oberkassel verlegt.