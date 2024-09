Koblenzer Straße in Düsseldorf-Garath Start der Arbeiten für getrennten Radstreifen

Nun beginnen am Mittwoch die Arbeiten in Garath: Zwischen Josef-Maria-Olbrich-Straße und Wilhelm-Kreis-Straße bekommt die Koblenzer Straße einen rund 400 Meter langen baulich getrennten Radweg. Damit sollen im Zuge des städtischen Projektes „Wege für alle" besonders Schüler der umliegenden Schulen sowie Nutzer der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße geschützt werden, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.