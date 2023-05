Nordstraße in Düsseldorf Start für Ausbau der Haltestelle „Dreieck“

Die Bahnen 701 und 705 fahren in den nächsten Monaten zwischen den Haltestellen „Sternstraße“ und „Münsterplatz“ beziehungsweise „Essener Straße“ eine Umleitung über die Strecke der 706 und die Blücherstraße. In Fahrtrichtung Dome entfällt die Haltestelle „Nordstraße“. Die Haltestelle „Venloer Straße“ wird an die Haltestelle „Marienhospital“ der Straßenbahnlinie 706 in Richtung Am Steinberg verlegt. Die Haltestelle „Dreieck“ wird an eine Ersatzhaltestelle auf der Blücherstraße verlegt. In Richtung Am Steinberg und Vennhauser Allee wird die Haltestelle „Dreieck“ an die Haltestelle „Dreieck“ der Straßenbahnlinie 707 in Richtung Medienhafen verlegt. Die Haltestelle „Venloer Straße“ wird an die Haltestelle „Marienhospital“ der 706 in Richtung Hamm S verlegt. Die Haltestellen „Nordstraße“ und „Sternstraße“ werden an die Haltestelle „Sternstraße“ der 706 in Richtung Hamm S verlegt. Die Bahnen der Linie 707 fahren in Richtung Unterrath S ab der Haltestelle „Marienhospital“ eine Umleitung über die Strecke der 706 und über die Blücherstraße. Die Haltestelle „Venloer Straße“ muss entfallen, die Haltestelle „Dreieck“ wird an eine Ersatzhaltestelle auf der Blücherstraße verlegt.