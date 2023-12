Radverkehr in Düsseldorf Stadt verbessert Radweg Am Schönenkamp

Für den langfristigen Erhalt der bestehenden Bäume entlang der Straße Am Schönenkamp wurden außerdem die Baumscheiben neu eingefasst und verbreitert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 340.000 Euro, der Löwenanteil, also 85,7 Prozent, wird durch das Förderprogramm „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise nach den Förderrichtlinien Nahmobilität“ finanziert“, so die Stadt weiter.