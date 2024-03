Neue Stadtbahn für Düsseldorf Führt eine Bogen- oder eine Fachwerkbrücke künftig über den Rhein?

Eine Schrägseilbrücke würde sich in die Düsseldorfer Brückenfamilie einfügen, könnte so wie die Theodor-Heuss-Brücke aussehen. Kennzeichen der Bogenbrücke ist, wie es der Name schon sagt, ein hoher Bogen über dem Bauwerk, während bei der Fachwerkbrücke viele Streben Dreiecke bilden, die für eine hohe Stabilität sorgen. Die Eisenbahnbrücke in Hamm vereint beispielsweise beide Brückenelemente.