Antrag von Grünen und CDU Stadt Düsseldorf lehnt Fahrradstraße in Himmelgeist ab

Wörtlich heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung: „Aufgrund des hohen ÖPNV-Aufkommens von bis zu sechs Bussen je Stunde und Richtung (durchschnittlich ein Bus alle zehn Minuten) sind die Straßen allerdings nicht von untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr. Die Abwägung durch die Fachverwaltung hat ergeben, dass die Gründe, die für eine Einrichtung der Fahrradstraße sprechen, nicht wesentlich überwiegen.“ Der von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW herausgegebene Leitfaden gebe als Orientierung einen maximalen ÖPNV-Takt von 30 Minuten vor, bis zu dem die Einrichtung einer Fahrradstraße noch vertretbar sei. „Aus diesem Grund lehnt die Verwaltung die Einrichtung einer Fahrradstraße auf dem genannten Straßenabschnitt ab.“ Josef Kürten, der für die Grünen in dem Gremium sitzt, kündigte an, dass seine Fraktion das so nicht stehen lassen wolle und deshalb in einer der nächsten Sitzungen nachhaken werde.