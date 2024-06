Fahrrad-Trasse durch Düsseldorf So soll bald der neue Radschnellweg aussehen

Wersten/Holthausen Ab der Universitätsstraße soll der Radschnellweg an der Münchener Straße entlang verlaufen. Der bereits vorhandene Weg muss verbreitert werden. Am Knoten Ickerswarder Straße ist eine Unterführung angedacht, weiter südlich dann an der Kreuzung zur Bonner Straße sollen Radfahrer über eine Spindel auf die Höhe der Münchener Straße gebracht werden, wo sie dann auf einem neuen Bauwerk parallel der Münchener Straße fahren können.