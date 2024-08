Pläne für Bilker Kirche und Friedrichstraße Fortschritte bei Düsseldorfs Offensive für Fußgänger

Düsseldorf · An einigen Stellen in der Stadt wird Fußgängern nun mehr Platz eingeräumt. Ein Beispiel ist der umgebaute Carlsplatz. Was zudem geplant ist und wie sich die Stadt personell besser aufstellen will.

13.08.2024 , 13:47 Uhr

Der Carlsplatz ist im Sinne der Fußgänger umgebaut worden, etwa mit besseren Querungsmöglichkeiten auf der Benrather Straße. Foto: Bretz, Andreas (abr)