Angebot der Düsseldorfer Polizei Warum der Schulterblick so wichtig ist – Pedelec-Training für Senioren

Die Gefahren kennen Pedelecs haben sich in den vergangenen Jahren rasant verbreitet. Was auch bedeutet, dass es vermehrt zu Unfällen kommt. In Düsseldorf waren Senioren mit Pedelecs im vergangenen Jahr 38 Mal an Unfällen beteiligt, im Vorjahr kam es zu 35 Unfällen. Damit sind die Zahlen in Düsseldorf glücklicherweise noch gering, heißt es von der Polizei. Mit Blick auf ganz Deutschland ist nämlich eine starke Steigerung zu erkennen, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. 2023 verunglückten demnach 23.658 Menschen mit einem Pedelec – das sind knapp elfmal so viele wie im Jahr 2014. Auch die Zahl der getöteten Pedelec-Fahrer ist gestiegen: 2023 kamen bei Unfällen 188 Menschen ums Leben, 2014 waren es 39. Denn: Unfälle mit den motorisierten Rädern sind aufgrund der Geschwindigkeiten oft folgenschwer.