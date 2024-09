Kontrollen gegen Raser Düsseldorf setzt jetzt sogar auf drei Blitzeranhänger – wo sie zum Einsatz kommen

Die Stadt Düsseldorf setzt bei Kontrollen gegen Raser immer häufiger auf mit Messtechnik ausgestattete Autoanhänger. Seit diesem Jahr sind sogar drei so genannte Enforcement Trailer der Firma Vetro GmbH an den Straßenrändern in Düsseldorf im Einsatz, wie die Stadt auf Nachfrage sagt. Nach einer Testphase war der erste Trailer im Oktober 2018 angemietet worden, drei Jahre später der zweite. Für drei Anhänger zahlt die Stadt nun mehr als 300.000 Euro im Jahr.