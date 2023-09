Zwischen Neuss und Düsseldorf SB 53 soll dauerhaft nach Neuss fahren

So ergab die Auswertung aktueller Daten des automatischen Fahrgastzählsystems der Rheinbahn im Juni 2023, dass über die Jahre immer mehr Menschen die Linie nutzen. Lag die durchschnittliche, tägliche Anzahl an Fahrgästen pro Werktag in beide Fahrtrichtungen im Juni 2021 noch bei 653, so stieg sie bis Juni 2023 auf 850 an. Das entspricht einem Zuwachs von 30 Prozent.